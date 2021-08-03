台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋在上月31日擊敗大陸組合奪下金牌，其中決勝點對方提出挑戰，最後判定球落在線上為界內球（in）勝出，此畫面被台灣網友讚揚討論；1名網友就用海苔、白飯與青豆仁製作出類似畫面，眾多網友則笑說不該使用許多人的地雷食物「青豆」作為羽球，笑說「三色豆請換食材」。

1名網友在臉書「老百姓日常三餐交流會」發表1張圖片，照片中他用海苔、米飯等食材製作早餐飯糰，不過有趣的是，他將海苔作為羽球場場地，白飯則捏出直條狀作為「場地線」，而白飯上則有1顆青豆象徵羽毛球，意即「麟洋配」王齊麟、李洋在雙打決勝點時，羽球落在線上判定為界內球（in），因而獲勝得金牌。

網友就用海苔、白飯與青豆仁製作出界內球畫面，眾多網友則笑說不該使用許多人的地雷食物「青豆」，笑說「三色豆請換食材」。（翻攝自臉書「老百姓日常三餐交流會」）

由於這關鍵的界內球讓麟洋配成功奪金，台灣因此掀起「羽球壓在線上」模仿畫面，不少網友將該畫面套用在口罩、衣服、信用卡及各種物品之上，意外引發討論與關注；不過原PO將「新國民早餐」的照片公開後，不少網友認為他不該使用地雷食材「青豆」作為羽球。

許多網友留言說，「為什麼是青豆」、「青豆是死刑」、「三色豆請轉換食材」、「中間那點可以換成破布子嗎，不要青豆仁」、「為什麼少了玉米跟紅蘿蔔」；也有不少人大讚原PO的創意，說「好有梗」、「慶祝金牌一定要吃的」、「下次也來做看看」。