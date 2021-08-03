一年一度的父親節即將到來，慰勉男性警察平日辛勞，霧峰警友辦事處主任詹景忠暨全體顧問，今年選擇男性同胞都用得到禮品「電動刮鬍刀」3日慰勉及關懷男警，並頒發禮券慰勞員警，查獲詐騙集團面交車手2人，鼓勵及肯定員警積極查緝打擊犯罪。

日前霧峰分局偵辦詐騙集團以假檢警方式騙走老翁70萬元，歹徒食髓知味，又聯絡老翁欲繼續行騙，警方將計就計，事先部署，假意請老翁配合交付80萬現金，在霧峰以攔車、前後包夾的方式，順利逮捕2名車手，過程彷彿警匪片場景，順利保住老翁畢生積蓄，老翁感謝警方保住其辛苦錢，警友會因此頒發禮券慰勞員警。

頒獎典禮3日在霧峰分局會議室舉行，又配合父親節，霧峰警友辦事處主任詹景忠送上精美蛋糕，在分局會議室祝福男性員警「父親節快樂」詹景忠表示，感謝霧峰分局員警的勞心勞力，不分日夜的維護社會治安，使台中市治安穩定進步外各項重要績效，常為六都第一，說明我們台中的警察真的很努力為治安及交通在打拼，在父親節前夕特地致贈精美實用知名品牌電動刮鬍刀。

霧峰分局長陳家銘表示，感謝詹主任及顧問們致贈父親節禮品，向辛苦的警察爸爸們致上最高的敬意，給予最強大且實質的支持，是我們堅強的後盾，警察同仁不分日夜守護治安，不只在外是人民褓姆，回家還要扮演超人爸爸，希望藉由這次活動傳遞力量肯定及鼓勵同仁，也期許大家能繼續加倍用心為民眾服務，守護轄區治安，也感謝民眾對警察工作的肯定。