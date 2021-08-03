統一超商與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等公益團體推出「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動。（天主教中華聖母基金會提供／林良齊台北傳真）

統一超商與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等公益團體推出「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動。（天主教中華聖母基金會提供／林良齊台北傳真）

中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求民眾在外不得脫下口罩，但據統一超商與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等公益團體調查一線服務人員調查顯示，近6成人員在服務時不方便用餐、如廁問題也受到巨大影響，「一邊找沒有人的地方躲著吃飯，又怕取下口罩會被取締」、「只能憋尿、盡量少喝水」等都是服務常態；還有穿戴護目鏡、防護衣、拋棄式手套幫長輩洗澡。

根據服務調查顯示，近8成第一線夥伴在疫情險峻下始終保持熱忱，也有近5成人員同時身為家中的主要照顧者，在工作上，照顧別人之際，回到家，依然扮演著辛苦的照顧者，扛起一切。

如天主教中華聖母基金會送餐志工蘇大哥就是一例，他有2位身心障礙的孩子都是基金會長期服務的對象，在社工鼓勵下，蘇大哥2年前加入統一超商門市送餐志工行列，一人扛起照顧重擔的蘇大哥，每日不間斷的從門市出發，將午、晚餐食送給需要的獨居長輩及老老家庭。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，醫護在醫療端撐住第一線，但這一群辛苦的服務人員卻是默默守護在社區，接住每一個長者及他們的家，沒有他們的穩定服務，失能失智長者、弱勢獨居長輩或24小時的照顧者，可能自此被拋下，服務過程雖然比以往艱辛，但第一線服務夥伴，都有無可救藥的使命感，一個便當、一整箱的物資、一個熱水澡、兩小時的到宅服務，無懼的服務身影都能化解疫情下長者的孤單、無助。

疫情雖趨緩，但熟齡長者、獨居與失智失能長輩的服務，如何在與病毒共存下持續進行仍是一大挑戰，統一超商與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等公益團體推出「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動，呼籲民眾可至投下零錢，或利用APP捐款等方式，響應募款計畫，幫助長者遠離老化與孤獨危機，讓愛心永續不間斷。