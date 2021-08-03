Paul瘦身成功，老婆咪咪開心包6位數大紅包。（SNEP提供）

藝人Paul即將邁入5字頭，愛吃美食的他，過中年後體態越來越糟，不僅身體亮紅燈，連他小17歲的老婆咪咪看了直搖頭，猛勸他減肥。過去屢勸不聽的Paul，發現自己的身體狀況越來越差，下定決心開始減肥，咪咪也為了鼓勵他，祭出瘦1公斤給1萬元現金的誘因，讓他更有動力。

Paul深感年紀越大身體狀況越差，下定決心開始減肥，沒想到正巧碰上疫情，每天關在家裡不是吃飯就是喝酒，加上老婆常煮拿手菜滷肉飯，讓他在家減肥超痛苦，儘管如此，他依舊靠著驚人毅力與努力不懈的運動、減食，搭配營養師建議的酵素加益生菌配方，不到3個月便成功瘦下10公斤。老婆咪咪上個月便頒發大紅包給他，Paul開心地笑說：「我馬上換新手機啦！」看老公成果驚人，平時在當「吃播」有職業傷害的咪咪，也加入老公瘦身計畫，1周也瘦了2公斤。

Paul說，以前常外食，一餐吃2、3個便當都不是問題，鹹水雞也吃到5、600元，胃就這樣慢慢被撐大。但開始減肥後，慢慢把食量減少，加上防疫在家都自己下廚，有時候做完飯就沒胃口吃了，所以越吃越少。一旦胃口開始變小，加上運動，體重很快掉下來，看到有明顯的變化，就會想持續維持體態。他也奉勸減肥的人，千萬不能不攝取澱粉，起初他完全戒澱粉，突然性情變得十分易怒，動不動就對老婆發火，吵架吵翻天，後來才知道完全不攝取醣分，會影響荷爾蒙。

Paul成功減重，最開心的莫過於咪咪，他現在練成倒三角型的運動員身材，咪咪一直誇讚變很帥，在直播過程中，網友也發現他的驚人改變，甚至笑說：「咪咪根本換了1個老公。」2個女兒也見證他的改變，甚至還問：「爸爸你的肚子呢？」Paul說：「那天剛好電視上在播《玩命關頭》，她們竟然指著馮迪索叫爸爸。」