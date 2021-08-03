戴資穎在東京奧運對決大陸選手陳雨菲，以些微差距落敗奪下銀牌，雖然創下參加奧運以來最佳成績，仍讓她心有不甘表示：「無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾」，對此，金曲歌后魏如萱則給予安慰，讓網友直呼好暖心。

「世界球后」戴資穎，在東京奧運女單金牌戰不敵大陸好手陳雨菲，賽後失望地跪倒在地，這一幕讓所有人看了直呼不捨，賽後也坦承「有那麼一點遺憾」，對此，魏如萱表示身為球迷，一覺醒來還是有不甘心的感覺，才意識到「原來這麼想贏」是什麼感覺，接著強調：「有誰活著真的志在參加，但每個提起都需要放下」，似乎道出入圍多次金曲獎，才奪下歌后頭銜的心聲。

魏如萱不忘以幽默方式勉勵參賽選手，她舉例「就像每天都在煎蛋，蛋殼還是會不小心掉進去，每天都在唱歌，有時候還是會不小心走音、破音或掉拍」，接著感謝每一位代表台灣的選手，強調：「謝謝你們，有你們真好」，也希望所有人都能以平常心面對結果，畢竟「不管前晚握著哪個獎，早上起床還是要刷牙」。

戴資穎在Instagram限動吐露心情。（圖／tai_tzuying IG）

戴資穎稍早也在Instagram限動吐露心情，她表示比賽結束當下，本來連牌都不想看一眼，後來想想這一切是多麽的不容易，有多少人的幫忙，才可以得到這面獎牌，接著強調運動員學會面對挫敗的心理就是「輸了一次又一次，卻不斷努力著」，更堅定表示「如果連自己都放棄，誰也幫不了你。」