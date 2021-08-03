東京奧運會羽毛球男子單打決賽中，丹麥選手安賽龍戰勝中國選手諶龍，奪得冠軍。（中新社）

東奧羽球男子單打贏了中國代表團諶龍得到冠軍的選手維克多．阿克塞爾森（中文名字「安賽龍」）不但贏球，還贏得中國大陸球迷的心，因為他說得一口好中文，5年前里約奧運輸給諶龍時，大方用中文接受大陸央視專訪，贏得球迷好感，5年來，更用中文專長，得到一樣會中文，同樣得到大陸球迷喜愛的丹麥「1米94米福原愛」暱稱，這次終於贏了諶龍得冠，在多數中國球迷眼中，也不違和。

2016年里約奧運會半決賽，當時志在奪冠的諶龍2比0擊敗了丹麥選手在混合採訪區，央視的記者許是在寡言少語、敷衍抗拒接受採訪的諶龍這兒沒完成任務，順手拉住了路過的阿克塞爾森，然後兩人竟然就這麼用中文無障礙地交流了起來。

「安賽龍」是阿克塞爾森的中文老師張連營根據阿克塞爾森的丹麥讀音，給他取的中文名字。20世紀80年代，原在天津隊執教的張連營經朋友介紹，遠赴丹麥執教，從此開啟了「丹麥羽毛球教父」的人生。

張連營執教的第一名丹麥職業球員，是當時任丹麥羽協副主席的拉爾森。

培養出1996年亞特蘭大奧運丹麥第一面羽球男單金牌拉爾森，之後，1997年世錦賽男單冠軍皮特─拉斯姆森、「四大天王」之一的皮特─蓋德，背後都有張連營的影子。

2008年北京奧運會後，張連營不再隨球員出國指導，只留在哥本哈根調教頂尖運動員。

2010年，拿下世青賽男單冠軍的安賽龍跟隨張連營訓練。2014年開始學中文，那一年中國好手林丹在仁川亞運會上奪冠，實現了史無前例的雙圈全滿貫，中國羽毛球隊的「黃金一代」的餘威尚在。安賽龍說，當時只是一個玩笑，覺得學中文能幫助他成為更好的羽球運動員，於是開始在網上找中文老師，並在開車、吃飯時練習中文。

不但直到2016年，他江蘇昆山舉行的湯姆斯杯，才首次領略中文的好。當時丹麥男單一哥安賽龍隨隊出征，主場卻因老牌強隊中國第一男單諶龍失常，意外地被韓國隊攔在八強。丹麥隊則在決賽中遇到把羽球當國球的印尼。

當安賽龍輕取第一場後，當時印尼隊手握世界最強的兩對男雙，本不以為意，因五場三勝制，還有優勢。沒想到，1米94的安賽龍領著一群丹麥人，身披丹麥國旗，站觀眾席前排，瘋狂揮舞雙臂打著節拍，帶著全場中國觀眾跟著他，一起用中文整齊劃一地高喊「丹麥加油」，硬生生把江蘇昆山，變成了丹麥的主場。竟然讓丹麥隊友第一次為丹麥贏得了湯姆斯杯。

報導稱，安賽龍曾經不止一次擊敗過中國男單，他的對手從來不是大陸國羽，而是日本的桃田賢斗，2016年里約奧運開賽前不到3個月，桃田賢斗因參與地下賭博，被日本羽協無限期禁賽。同年，首次出征奧運的安賽龍，就在里約奧運銅牌戰，擊敗中國林丹，摘得一面銅牌。更在2017年世錦賽半決賽和決賽，先後擊敗諶龍和林丹，拿下職業生涯的第一個世錦賽冠軍。只是「好景不常」，世錦賽後，安賽龍選擇做了腳踝手術，等他康復重新回到賽場時，遇到的是解禁復出，一年豪取七冠，刷出70勝7負，全年勝率90％的桃田賢斗，以及逐漸成長起來的石宇奇。2018、2019，桃田賢鬥蟬聯世錦賽男單冠軍。

正當所有人都認為桃田賢斗將在主場作戰的2020年東京奧運會上，毫無爭議地摘得奧運金牌時，2020年1月，桃田賢鬥贏得馬來西亞大師賽男單冠軍後，在前往吉隆玻機場的途中遭遇車禍受傷，等到康復，又遇到疫情，巡迴賽停擺、東京奧運延期。等恢復比賽，安賽龍在泰國連續舉辦的兩站SUPER1000級別公開賽、年終總決賽，又贏得兩冠一亞。

這次東京奧運，桃田賢斗爆冷在小組未能出線，另半邊安賽龍八強又送走了狀態不佳的石宇奇，終於在決賽再度迎來「雙龍會」。

這一次，面對老將諶龍，安賽龍直落兩局，把5年前自己的奧運獎牌換成了金色。5年前的安賽龍還會對著鏡頭背誦「天將降大任於斯人也必先苦其心志勞其筋骨……」，5年後，安賽龍在奧運賽場上，與諶龍交換球衣。

安賽龍這枚奧運金牌的另一重意義在於，大半個世紀以來都作為羽球強國的丹麥，終於在時隔26年後，迎來了第二個屬於丹麥的奧運會男單冠軍，上個一個贏得奧運會男單冠軍的丹麥人拉爾森，如今已經成為了世界羽聯主席。