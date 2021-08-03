基隆市政府為培養國際城市所需的雙語人才，自109學年度起，推動在國小到高中設置雙語學校，提供更優質教育。

基隆市政府教育處3年內，完成國小區區有雙語學校目標，國中則透過公開甄選方式，選出3所雙語國中，分別為百福國中、中正國中及建德國中。另外，挹注6項資源，包括自聘外籍英語教師與本國教師協同教學、規畫雙語學校策略聯盟、建置英語情境教室、購置教材教具及專家學者入校陪伴等。

教育處表示，百福國中於110學年度率先轉型為雙語學校，校長陳斯彬擔任國中英語領域輔導團召集人，推動沙發客國際體驗活動，至今已超過50位國外背包客到校與學生互動，更進一步推廣浸潤式英語教學，組成教師社群共備，營造雙語教育環境。

中正國中111學年度轉型，是本市國際教育任務中心，校長黃明每周親自以全英語授課，以身作則翻轉校內氛圍；建德國中雙語教育也在同學年上路，因有法國及日本等友好學校，提升師生的國際視野及文化包容，全面擴散雙語資源。

教育處指出，除了國中小外，本市安樂高中及暖暖高中自110學年度起增設雙語實驗班，透過外籍英語教師與本國教師的協同教學，讓雙語課程更加多元，學生可同時習得學科知識並增進英語能力。