金門縣籍赴台、出國學生專診接種（AZ）疫苗，共施打1385位學子，縣府表示階段性任務順利完成，讓金門子弟跨海就學有更多的健康、保障。

縣府為讓9月赴台求學的金門子弟多一分保障，特與衛生福利部金門醫院協調自7月16日至7月31日開設為期2周的「縣籍赴台學生專診(AZ)」，後因原開設之預約施打時間爆滿，再加開8月2日、3日兩天施打時間，共計開設13.5天接種作業。

縣府表示，7月30日已開放縣籍18歲以上民眾預約施打AZ疫苗，並將於明日8月4日開打，如有符合「本縣籍」及「18歲以上」之赴台學子尚未接種疫苗者，可直接至10家合約院所預約接種。

相關作業資訊如下：1.至部立金門醫院網站→網路掛號預約→「AZ疫苗一診(18歲以上)」

。2.至5鄉鎮衛生所＋4家合作診所（電話預約或表單預約）：金寧鄉衛生所-電話預約-082-325735。金城鎮衛生所-電話預約或現場預約-082-325059。金沙鎮衛生所-電話預約-082-352854。金湖鎮衛生所-電話預約-082-336662

5。烈嶼鄉衛生所-電話預約-082-3620786。吾家診所(金城鎮)-電話預約-082-3758997。傅仰賢診所(金城鎮)-電話預約-082-3226878。陳水湖診所(金寧鄉)-電話預約-082-3219069。禾心診所(金城鎮)-網路表單預約-082-322180。

另因應未來中央將由現在的雙軌制改為單軌制，將以〈疫苗預約平台〉做為分配疫苗之依據，縣府也建議18歲以上民眾，可上平台進行意願登記，在收到簡訊後立即上網預約接種，屆時可依照自己居住所在地、就學地點，就近選擇合約院所接種。