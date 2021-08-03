清華大學前校長劉炯朗去年辭世，各界紛紛緬懷這位享譽國際的資訊科學界先驅及教育家，清華大學3日宣布設立「劉炯朗講座」，由旺宏電子捐贈新台幣3000萬元永續基金，遴聘學者專家擔任講座。校長賀陳弘表示，劉炯朗是大學校長的典範，以他為名的講座將永遠在清華校園傳承下去。

劉炯朗1998年至2002年擔任清華校長時，為籌設讓學生能夠專心學習的多功能圖書館，積極募款並拜訪旺宏。旺宏因肯定校方規畫理念符合企業核心價值「創新」，並以績優企業回饋學術卓越的熱誠，因此捐助清華4億元興設學習資源中心旺宏館，並於劉炯朗任內開始籌建，這個金額在當時打破了企業捐助單一大學的最高紀錄。

旺宏電子此次捐助的3000萬元將設立基金，以孳息來支持講座的永續運作，延攬具學術領導才能的國際知名學者專家。劉炯朗講座1任3年，連選並得連任，當選人在擔任講座期間，將以講座之名發表研究成果，並參加學術研討及公益活動。

賀陳弘說，滿頭銀髮、親切幽默的劉炯朗備受清華師生敬愛，有他在的場合，總是滿座春風。清華過去也曾以校長之名設立講座，例如前校長梅貽琦、徐賢修等，都是公認貢獻卓越又備受眾人懷念的校長。賀陳弘表示，清華目前正在遴選新任校長，如果未來的校長也成為劉炯朗講座的持有人，傳承老校長的精神，將是難得佳話。

旺宏電子董事長吳敏求則表示，劉炯朗風趣幽默、博學多聞，是他非常敬重的學長，透過劉炯朗講座的設立，希望借重劉炯朗過去在電腦資訊科學領域上的國際聲望，協助清華大學延攬全球知名學者專家進行前瞻的學識或研究成果，嘉惠台灣年輕學子。