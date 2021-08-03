韓國男神宋仲基與女神宋慧喬離婚後，憑藉《黑道律師文森佐》成功翻身，再攀事業巔峰，正當紅的他，最近無奈受疫情所害，因接觸過確診者而被隔離中，有網友以〈演員宋仲基的人品」為題發文，揭露他即使在失去自由的現在，仍做了件很不得了的事情，引發熱議。

有網友發文公開了一個關於宋仲基的故事，表示有個為殘疾人士舉辦的活動，內容是要讓殘疾人士能展露舞姿，透過身體來表達情感，這個活動行之有年，今年也有安排，但該網友坦言，雖然是個國際活動，但實在沒有主流人氣，當然也沒有商業廣告活動，加上新冠肺炎的關係，讓今年的宣傳活動更加艱難。

網友表示，這回活動想找宋仲基幫忙，也獲得他的聯絡方式，但不久前得知他在隔離中，權衡之下，還是希望他在能力範圍內，錄個30秒的宣傳影片，將心意告訴宋仲基後，他要網友給他這個活動過去6年的相關資料，接著就沒有進一步聯絡，而這段時間裡，該網友也有跟其他明星請求支援，但也一樣沒下文。

本以為無望之際，宋仲基竟傳來了影片，且是慎重的穿西裝、打領帶拍攝的，用很溫柔的聲音宣傳這個活動，讓網友看了感動不已，表示這次活動他們沒有辦法支付酬勞，因此本是希望宋仲基用手機拍就好，沒想到他出錢出力，拍了專業精美的影片過來，讓該網友直呼這回才清楚看見他高尚的人品，其他人看了影片之後，也大讚宋仲基暖舉，「隔著螢幕都能感受到他的誠意」、「他的各種舉動都非常感人」。