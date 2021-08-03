30歲大陸男星吳亦凡被19歲網美都美竹爆料酒桌選妃、誘姦未成年女性等醜聞，目前已遭北京公安局以涉嫌強姦罪刑事拘留。昔日與吳亦凡傳緋聞的22歲大陸女星秦牛正威意外被網友關心，還有人留下不禮貌的字眼，對此她不忍了，選擇硬起來回擊。

有名網友在秦牛正威的微博留言：「他估計會把妳供出來，妳也被他強姦了。」無緣無故把秦牛正威貼上標籤。面對如此惡毒的評論，秦牛正威硬起來回應，沒留下任何字句，用一張圖片直接打臉，原來這張圖是大陸流行的悲傷蛙，打開西裝外套露出裡面的一條套圈繩索，配上一個「請」字，讓網友不禁替秦牛正威抱屈，「評論的這位神經病吧」、「都2021了還不放過牛姐」、「太不尊重人了」。

有網友在秦牛正威的微博留言：「他估計會把妳供出來，妳也被他強姦了。」（圖／微博@秦牛正威）

秦牛正威用一張圖片打臉酸民。（圖／微博@秦牛正威）

秦牛正威2019年被拍到和吳亦凡十指緊扣，另還有一段疑兩人親暱的視訊通話影片及音檔流出，讓不少網友震驚不已，秦牛正威的微博粉絲也在一天多了100萬追蹤者，事後男方否認戀情，她則發文「一直很尊重吳老師，沒交往，沒視頻，沒故事」澄清兩人之間的關係。後來秦牛正威以練習生身份參加《青春有你2》，遭到外界質疑在炒新聞，如今吳亦凡出事，她火速將當年的澄清文置頂，一度登上微博熱搜。