台中林姓騎士2019年間，騎機車經過大甲區中山路一處交叉路口，因闖紅燈撞上剛巧駕車經過該路口的鄭姓男子座車，林男因頭部受重創死亡，檢方依過失致死起訴肇事另一方的鄭姓男子，但法院認為林男騎機車闖紅燈是肇事主因，判鄭男無罪。可上訴三審。

判決指出，這起車禍發生在2019年10月7日上午，鄭姓男子駕駛小貨車，由東往西直行經過大甲區中山路一段1158巷口，騎乘重機車、由南往走行駛的林姓男子則因闖紅燈，直接撞上鄭男座車，導致林男因頭部受創，送醫急救仍不治。

檢察官認為，車禍當時天氣良好且周邊沒有遮蔽物，視線良好，鄭男應注意行車周邊環境及狀況，卻疏於注意，因而未發現林男從另一側騎車經過，導致意外發生，依過失致死罪起訴鄭男。

鄭男則否認犯行，他出庭時辯稱，當時駕車經過事故發生的交岔路口，因左邊有建築物、影響到他的視線，且根本無法預料到對方會闖紅燈，再加上自己行經的巷道較狹窄，他已經儘量靠右行駛，卻仍被撞到，應沒有過失的情況。

法官勘驗現場監視錄影畫面，發現林男行經的路口號誌從一開始就是紅燈，約18秒後，畫面中才見到林男騎車從右側往路口方向前進，且與其同向的路口停止線前還停有1輛機車在等紅燈，再3秒後，林男騎車直接闖過紅燈並經過交岔路口，之後才見到小貨車出現在畫面左側，接著林男人車倒地，小貨車則繼續往前方滑行。

法官認為，從監視器畫面可確認，鄭男行駛的方向號誌為綠燈，林男號誌則為紅燈，且事故發生後過了約7秒鐘，該號誌才轉變為綠燈，再加上機車車頭是撞上小貨車駕駛座後方及水箱處，現場周邊環境確實有建築物的遮雨棚、防水帆布等物。

判決認為，鄭男剛駛出巷口不到1秒就遭撞，他根本沒有足夠時間反應，且事故鑑定認為機車闖紅燈為意外發生主因，檢方認為鄭男有罪的證據不足，判他無罪。