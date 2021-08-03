愛普(6531)今日舉辦法說會，受惠IoT事業部營運成長強勁，愛普第二季每營收、獲利、毛利率均創新高，累計上半年每股賺10.89元。

愛普第二季營收為16.34億元，季成長33.11%，單月及單季營收創歷史新高，單季毛利率46.03%，季增加1.93個百分點，年增20.54個百分點，單季每股獲利為6.16元，亦創單季歷史高點記錄，展望第三季，董事長陳文良認為，IoT需求依舊很強勁。

愛普累積上半年營收28.61億元，營業毛利12.93億元，稅後淨利8.07億元，每股獲利為 10.89元，超越去年全年度獲利表現（扣除處分日本孫公司利得後）。

董事長陳文良表示，愛普自淡出標準型記憶體市場後，歷經2020年調整，自去年第四季開始標準型記憶體對營收已無貢獻，愛普營收自2021年第一季起重回年成長，毛利率及稅後純益逐季走升。愛普成長動能明確，將重心放在邊緣運算及雲端運算領域，而該領域皆位於蓬勃成長階段，因而帶動IoT及AI事業部成長，第二季貢獻營收均出現強勁成長。

近期物聯網、穿戴式裝置及連網需求強勁，加上愛普早已在邊緣運算IoT領域佈局，IoT事業部營運成長明顯可見，貢獻整體營收9成以上，目前看到第三季動能還是很強勁。愛普預期下半年需求力道不減，應能維持現有出貨水準，雖晶圓廠近期產能供應吃緊，故影響部份客戶出貨量，但愛普所受之影響有限。

展望下半年，由於愛普之產品應用在成長性明確之領域，預期愛普業績將穩定增長，同時隨著產品組合動態調整，後續毛利率應可維持在穩定水準，預計在IoT及AI應用持續發酵，愛普成長動能明確，後勢樂觀看待。

愛普除前述邊緣運算領域IoT RAM之佈局成熟，還有AI相關記憶體應用之支線，目前營收來自IP授權及設計服務方案，後續隨客戶產品應用擴增，晶圓銷售及權利金收入亦將放量。由於高速運算晶片中，記憶體相當昂貴以及執行速度常成為運算中的瓶頸，因而愛普發展出以WoW(Wafer on Wafer)3D先進封裝技術堆疊之記憶體，並取名為VHM(Very High- bandwidth Memory)，目前已有客戶開案，並有產品達量產階段，目前穩定出貨，2023年將會有更多產品達到量產，屆時相關收入成長可期。