台灣大(3045)今(3)日宣布，與聯發科(2454)、諾基亞三方合作，成功在5G獨立組網(SA)的實際網路環境下進行5G載波聚合(NR CA)的連線測試，取得國內SA技術發展突破，領先業界採用n28(700MHz)、n78(3500MHz)頻段組合，此舉代表台灣大能結合低頻、穿透力佳的700MHz以及大頻寬高速率的3500MHz兩個頻段的5G訊號，有效提升5G室內涵蓋。

目前全球大多採5G非獨立組網(NSA)技術，未來的5G新服務則需要借助獨立組網(SA)模式；台灣大的技術開發，是在實驗室以外的真實網路環境，搭配聯發科的終端與諾基亞的通訊設備，結合上傳品質良好的700MHz頻段與下載速率高的3.5GHz頻段等頻譜資源，順利驗證SA 5G載波聚合技術。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大在5G一開台就積極投入3.5GHz主流頻段網路布建，率先獲NCC達50%人口涵蓋認證。第一階段中頻部署達標後，第二階段將朝SA與低頻建設發展。由於這是全球5G發展最前緣之一，台灣大選擇與引領國際5G技術的聯發科、諾基亞合作，實踐在台灣推進世界5G進展的願景。很快的在SA驅動下，5G將不僅是大容量，還能進一步實現「超可靠低延遲」(URLLC)、巨量物聯網通訊(mMTC)等特性，真正釋放5G完整潛力。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，身為全球5G晶片發展的重要推手，聯發科技由創新出發，不僅在技術、產品、市場上領先業界，更在國際市場上發揮產業影響力，與生態圈全球夥伴密切合作，攜手展現價值。這次與台灣大及諾基亞合作，再次取得技術突破，締造佳績，成功顯示聯發科晶片在5G SA新紀元的實力，將引領消費者、產業與垂直應用場域的創新應用，為台灣5G發展注入成長動能。

台灣大技術長郭宇泰表示，透過SA 5G載波聚合的功能，5G網路可以「更好、更深、更快」：涵蓋距離可再延伸約35%、提升室內涵蓋約30%；而在SA環境下，運用載波聚合(NR CA)技術結合不同頻段，速率又可較單頻再提升約30%；台灣大結合這兩個頻段分進合擊，可以發揮相加互補的效益，達到更優異的網路性能，技術成熟後可以運用在公網及客製化的企業專網，將國內5G發展推向另一個成長高峰。