工業電腦廠樺漢(6414)今（3）日召開股東會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元。展望後市，公司對營運樂觀看待，將持續執行訂單結構優化、成本與費用控管等措施，盼達成毛利率、營益率、淨利率「三率三升」目標。

樺漢董事長朱復銓表示，今年品牌通路、系統整合、設計製造三大事業群發展正向，在手訂單已逾950億元，雖受缺料及成本上漲干擾，上半年營收及毛利仍優於去年同期，目標下半年表現優於上半年，帶動全年營收及獲利達成雙位數成長目標。

樺漢2020年合併營收創840.91億元新高、年增3.17％，毛利率23.3％、營益率4.37％，分創新高及近3年高點。雖然業外收益減少3成，歸屬母公司稅後淨利亦創11.11億元新高、年增2.9％，每股盈餘（EPS）12.13元，優於前年追溯調整後的12.03元。

樺漢表示，去年營運雖受疫情及中美貿易紛爭升溫影響，但也加速全球供應鏈版圖遷移重組，樺漢受惠全球布局效益顯現，帶動營收逐季走揚，嚴控營運成本費用效益亦顯現，但匯損則干擾獲利成長動能，排除匯損因素影響後的每股盈餘為14.09元。

受惠3大事業群出貨動能良好，樺漢2021年上半年自結合併營收429.49億元、年增達16.75％，續創同期新高。總經理蔡能吉表示，目前在手訂單已逾950億元，雖然缺料導致生產成本增加8～10％，上半年毛利仍年增3～4％。

展望後市，樺漢將積極強化研發設計技術力，鎖定高毛利、高年複合成長市場，且具有高附加價值的產品技術的領域市場開拓，透過整體營運規模放大與雲軟硬智慧平台服務資源整合的優勢，致力成為更多國際集團客戶的智慧應用完整解決方案重要供應商。

樺漢過往下半年營運均優於上半年，惟蔡能吉坦言，目前缺料狀況未見趨緩，且種類愈趨集中、以電源及驅動IC較吃緊，恐影響部分訂單出貨進度，將致力鞏固料源因應，預期下半年營運仍可望優於上半年，力拚全年營收及獲利齊繳雙位數成長。

朱復銓指出，樺漢過去聚焦確立全球布局、擴張產品線及營收規模，未來5年將透過營運轉型聚焦提升獲利率，目標未來5年營收及獲利均繳出雙位數成長。同時，近2年投資轉型布局效益亦將逐步顯現，預期以歐洲製造中心可望率先帶來貢獻。

朱復銓表示，設計製造本業今年營收可望躍增達8成，歐洲新廠主要因應歐美一線重要客戶對ATM、自助報到機、彩票機及博弈機等需求，預期將在12月至明年首季間投產，目前在手訂單已達50億元，可望帶動設計製造本業明年營收倍增。

為因應建置歐洲新廠相關資金需求，樺漢先前透露預計將有增資計畫，今日股東會亦通過擬辦理發行上限15億元的私募可轉債，以引進長期合作的策略性投資夥伴。對此，樺漢表示已有接洽中的策略合作對象，預計待敲定細節後將陸續公布。