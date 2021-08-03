近2年全世界進入人類從未沒想過的世界，病毒和人類搏鬥，疫情限制了我們的發展，卻無法阻礙想要學習進步的心，邱沁宜主持《錢進新世界》將帶給想要學習、對新知渴求的觀眾一個全新的視野，她相信危機就是轉機，轉機就是商機，節目將介紹工作、投資、產業等的趨勢，希望讓觀眾獲得財富自由和心靈自由，並謙虛表示自己不算是富婆，但某種程度上是個越來越自由的人，現在做的每樣工作都不是「為錢而做」，而是為了「想做而做」，提到財富自由是為了讓人生能有選擇，能做真心想做的事，不會為五斗米折腰，目前為止不論是本業或投資理財規劃都令她覺得很滿意。

但其實邱沁宜在早年也曾在股市栽過跟斗，十幾年前她聽信朋友報的明牌，結果5天賠了30萬，對方回她「妳才賠30萬，我朋友賠千萬」，現今回想起，她笑說：「那時做最正確的事就是沒有報給媽媽。」長年累月培養出的經驗讓她了解在投資市場裡要賺大賠小，不要怕輸，她認為這是一個可以認識自己的過程，有些人是賭徒型、有人是耐心型，自己則是兩者兼具的複合型，因工作忙碌沒時間盯盤，因此她會做好資產配置，債卷、股票、基金都會做好分配。大家都認為先財富自由才能心靈自由，她則認為心靈平靜安定才容易做出對的決定，現在一年光是基金利息就有百萬元進帳。

邱沁宜除了是主持人、Youtuber外，也在網路開班授課，最常被問到「我要買什麼會賺錢」、「為什麼我還沒賺錢」她反問：「你認為上班賺錢容易嗎？為什麼才2天就想要賺錢？」認為投資理財是一輩子該學習的事，追求的是笑到最後，要順著趨勢而操作，逆著人性而為。她透露自己的學生年齡層很廣，最大年紀到80多歲，認為這些長者願意動腦學習很令她感動，她也鼓勵大家活到老學到老，學習投資可以預防失智，可以賺錢，還能贏得別人的尊敬，但她強調並非鼓勵長輩都去買股票，而是學習能讓人腦袋更清晰，人生最重要的是快樂，千萬不要被金錢綑綁。《