Delta變異株肆虐全球，造成新一波威脅，胸腔暨重症醫師黃軒表示，Delta變種病毒目前已成為全球最具傳染性的病毒，Delta變異株的傳染性已比原始的COVID19病毒強2.5倍以上，而且短時間內就可大量繁殖，並更早具傳播力，一旦超過三天才發現可能就太遲了。

黃軒在臉書指出，6月時Delta變種病毒在美國的佔比僅30%，不過到了7月，在美國的新病例，已有超過80%都是Delta變種病毒引起；和常見的病毒相較，美國CDC表示，這種變種病毒株，比普通感冒、流感、天花和水痘更具有傳染性。

Delta全球延燒！美研究「傳染力如水痘」

Delta比起Alpha變種病毒，傳染力高出40-60%，相較於一年前，現在的Delta變異株，也比原來COVID19 病毒的傳染性要強2.5倍以上。而且一個Delta病毒感染者，其呼吸道內病毒載量是原始COVID19病毒株的1260倍，也就是Delta病毒變得具有更快速的複製能力。

研究指出，早期原始病毒株在人體內可被檢測出來的時間為7天，但Delta病毒株由於可在短時間內複製，且濃度更高，僅需3.7天就能被測出，甚至更早就具傳播力，這時病人可能自己都不知道已感染病毒，等到超過三天後、甚至更晚發病時才去看醫生，可能就太遲了。

此外，黃軒也提醒，Delta病毒的症狀更像一般感冒，有些患者連發燒都沒有，只有輕微的喉嚨痛、頭痛、流鼻涕等病徵，使得很多Delta患者誤以為自己只是感冒而耽誤治療，並增加傳播給他人的機會。