雙北市3日開放餐廳內用，新北市衛生局3日下午派員前往Global Mall中和店稽查。（葉書宏攝）

雙北市3日開放餐廳內用，新北市Global Mall中和店內出現不少用餐人潮。（葉書宏攝）

雙北市3日開放餐廳內用，新北市Global Mall中和店內出現不少用餐人潮。（葉書宏攝）

雙北市3日開放餐廳內用，新北市Global Mall中和店內出現不少用餐人潮。（葉書宏攝）

雙北市今（3日）首日開放餐廳內用，新北市Global Mall中和店中午起陸續出現用餐民眾，新北市衛生局同時派員前往稽查，業者初估今人潮相較於上周同期至少增加1成，同時也持續鼓勵民眾使用外帶、外送等服務。

依據Global Mall觀察，一早即有民眾陸續入餐廳、美食街用餐，享受睽違超過2個多月的餐飲內用，今人潮相較於上周同期至少增加1成，同時要求員工、民眾落實10大防疫措施。

「很開心終於開放內用！」陳姓民眾說，有些餐點帶回家吃就感覺少了一點味道，還是在餐廳內吃感覺比較美味；也希望疫情不要再起，回歸到以往的生活。林姓民眾則笑說，脫下口罩還是有點怕怕的，但還是要吃飯。

Global Mall表示，開放餐飲內用要求民眾、員工落實10大防疫措施，餐廳入口進行二次實聯制、量測體溫、提供酒精消毒液及規劃排隊動線；維持社交距離；餐廳、美食街入席用餐進行用餐人潮管制；採梅花座、裝設防疫隔板，餐點以個人套餐或事先分菜避免共食；並鼓勵使用行動支付，減少接觸，美食街也設置消毒設備或洗手專區，員工佩戴口罩及面罩。

除了餐飲內用，也持續宣導餐飲外帶、外送服務，消費者也能使用無接觸取餐區，分流人潮。

同時，考量到降級及餐飲內用服務，即日起全台7店營業時間調整，恢復與疫情前相同，營業時間為上午11時至下午10時。