遼寧朝陽至凌海南高速鐵路（朝凌高鐵）今天開通。（中國鐵路微博）

遼寧朝陽至凌海南高速鐵路（以下簡稱朝凌高鐵）今天（8月3日）正式開通運營，京哈高鐵北京至瀋陽段與京哈鐵路秦皇島至瀋陽段實現互聯互通，大連、錦州至北京最快旅行時間分別為4小時、2小時17分，較之前分別縮短了47分鐘和35分鐘，東北地區進出關快速鐵路客運通道進一步完善。

朝凌高鐵位於遼寧省西部，西起朝陽市，向東經北票市、義縣、終至凌海市，沿線設遼寧朝陽、巴圖營、錦州北、凌海南4座車站，線路全長107公里，設計時速350公里，初期運行時速300公里。

開通營運初期，鐵路部門將在朝凌高鐵安排開行動車組列車11對，其中大連北至北京朝陽3對，大連北至赤峰2對，錦州北至瀋陽2對，錦州北至遼寧朝陽2對，錦州北至赤峰1對，鞍山西至遼寧朝陽0.5對，瀋陽北至遼寧朝陽0.5對。

朝凌高鐵於2017年10月開工，鐵路部門優化施工組織，優質高效推進工程建設，確保了項目如期建成。開通營運前夕，國鐵集團精心組織相關單位，嚴格執行各項規定和標準，對朝凌高鐵各專業設備進行了聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通訊信號系統等進行了綜合優化調整，滿足了高速鐵路安全、穩定運營要求，目前已具備開通運營條件。

朝凌高鐵是東北地區高速鐵路網的重要組成部分，與盤營高鐵共同構成京哈高鐵、京哈鐵路秦沈段、沈大高鐵的連接線，大幅拉近了遼南、遼西主要城市通達北京的時空距離，極大方便沿線群眾出行，密切了遼寧沿海經濟帶和京津冀地區的聯繫，對服務遼寧「一圈一帶兩區」區域發展格局和東北振興戰略，具有十分重要意義。