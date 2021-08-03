2020年「馬拉巴爾」（Malabar）海上聯合演習

印度國防部周一宣布，新德里正派4艘軍艦進入南海，進行2個月的部署。在這期間，印度將與美，日和澳洲「四方安全對話」（The Quad）夥伴舉行演習。此外，德國2日也加入其他西方國家，派1艘軍艦前往南海，而這是近20年來的第一次。

據CNN新聞網3日報導，印度軍艦本月初將出發，但新德里並未提供確切日期。印度將出動1艘導彈驅逐艦、1艘導彈巡防艦，1艘反潛護衛艦和1艘導彈護衛艦，以參加一連串軍演，其中包括與美，日和澳洲舉行的2021年「馬拉巴爾」（Malabar）海上聯合演習。

此外，印度還將與新加坡、越南，印尼和菲律賓等南海沿岸國家舉行雙邊演習。印度國防部在聲明中說，印度和這些友好國家基於共同的海上利益，還有對自由航行權的承諾，彼此舉行軍演，以加強雙方的協同與協調。

近幾個星期來，南海已成為海軍活動的溫床。上星期英國航母戰鬥群穿越南海，而美國水面作戰支隊，以及解放軍都在相關水域舉行演習。

2020年「馬拉巴爾」（Malabar）海上聯合演習

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）說，印度海軍每年進行相關部署是在麻六甲海峽以東最明顯的秀存在。但他認為，印度軍艦不會採對抗姿態，或在中國宣稱擁有的島礁附近執行任何自由航行軍事任務。

許瑞麟強調，單是軍艦在南海出現，就算在中方宣稱擁有的島嶼12海里外，也已經滿足印度秀存在，表達仍致力參與西太平洋事務的戰略目標。

另一方面，柏林官員說，德國海軍會沿著公有的貿易航線航行。這艘巡防艦可望不會像美國軍艦一樣，穿越台灣海峽，而引發北京譴責。不過，柏林已表明，這次任務在於強調，德國不接受中國在南海的領土主張。由於中國已成為德國最重要的貿易夥伴，因此柏林這麼做，無異是在安全和經濟利益間走鋼索。