台北農產運銷公司及環南市場在5、6月爆發群聚傳染，雖然疫情已獲控制，前進指揮所也已解編，但是北農在整體分流、造冊等管理不足引發外界諸多批評，上周北農召開常董會，要求北農儘速提出內部檢討報告。

北農常務董事、農糧署副署長姚志旺表示，為了在日後相關防疫上能更具體落實，常董會已要求北農儘速提出詳細的檢討報告，是否農委會將透過行政調查來咎責，待北農報告出來後會再討論。

本次北農防疫上，造冊是外界及內部工作人員認為最須檢討的地方，人流管控同樣急須改進，姚志旺指出，因為北農在之前沒有相關經驗，北農每天進出人數上千人，加上人員身份複雜，造冊上的確碰到很大的困難，不過在有了「批發市場防疫管理措施建議指引」後，未來會依照該指引徹底落實批發市場的防疫。

北農常務董事、全國農會總幹事張永成說，已要求北農在下次董事會提出檢討報告，主要會針對整個防疫處理模式、防疫破口應對處理，以及有無隱瞞事實。

張永成表示，因為北農是公共事業，影響層面廣泛，董事長和總經理都是農委會和北市府官派，加上公股佔比那麼大，確實有義務向全民說清楚。

根據北農股權結構分配，公股為農委會與台北市政府各持22.76％，民股則是各級農會24.81％、青果運銷合作社9.48％、農產品販運商及其他20.19％。

然而，2017年，吳音寧獲當時的農委會副主委陳吉仲推薦而擔任北農總經理，2018年中華民國青果商業同業公會聯合會、台灣省青果運銷合作社等市場七大公會公開聲援吳音寧。據了解，從那時起，部分民股就已經與農委會「站在一起」，北農實質決策、人事與營運可說是由農委會主責。

今(3)日農委會主委陳吉仲出席「蘭嶼豬保種有成，回流第一代豬寶寶誕生」記者會時，當記者進一步詢問農委會是否針對北農防疫處理進行行政調查，陳吉仲無視記者提問，並同幕僚快速離去。