高雄市調處前緝毒組長蔡裕中被控與毒梟游政發勾結，自導自演破獲毒品走私案，兩人事後均大逆轉獲判無罪定讞。游男針對遭關押622天聲請刑事補償，高雄高分院認為法官裁定羈押合理，每日僅裁定補償3500元，共補償游男217萬餘元。

2013年蔡男因1件查緝毒品案拘提毒梟游男，游男為求脫罪，2014年自導自演1件港台走私70公斤甲基安非他命案，供檢調人員逮獲罹癌末期的「死轉手」曾文吉，游男依證人保護法因此獲判免刑並轉做汙點證人。

蔡男事後依「防制毒品危害獎懲辦法」規定申請破案查緝獎金近50萬元，事後卻遭調查局內部人員檢舉，當時高雄地檢署將蔡男依貪汙治罪條例起訴，一審遭判無罪，二審法官認為，蔡男涉嫌以「以毒抵債」方式與游男共謀走私案，逆轉改判蔡男1年10月、褫奪公權2年，上訴後獲判無罪定讞。

游男則因違反毒品危害防制條例，一、二審及更一審均被判刑，但更二審時法官卻認為無證據指出游男有安排或參與走私案，逆轉改判游男無罪。

更三審法官認為，游男子雖曾與運毒集團成員有接觸，但難以佐證其涉及走私及與曾文吉接觸，最後以事證不足為由、駁回上訴，維持無罪原判，該案上訴至最高法院遭駁回確定。

游男認為自己被關押622天，造成身心痛苦，名譽減損，被釋放後還患有肺炎、慢性阻塞性肺病、原發性乾燥症，聲請每日5000元的刑事補償。高雄高分院認為，高雄地院法官依卷內相關事證裁定羈押，尚無違法或不當之處，最後裁定以每日3500元，准予補償217萬7000元。

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