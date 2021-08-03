女星「瑤瑤」黃喬歆從節目《我愛黑澀會》出道，她以直率、不做作傻大姊個性加上F級火辣身材，深受許多粉絲喜愛，而不吝嗇展現好身材的瑤瑤，昨（2日）則曬出自拍照，大秀傲人上圍她，撐爆胸前吊帶，深邃事業線更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，瑤瑤身穿吊帶上衣入鏡，大秀白嫩美肌，綁著兩條辮子的瑤瑤，雙手對著鏡頭超萌比「耶」入鏡，不過視線往下看，瑤瑤美胸撐爆胸口的吊帶，前面2顆扣子還扣不上，瑤瑤的I字深邃事業線全都露，畫面超養眼。

瑤瑤辣照吸引茵茵直呼：「不好意思你是巨大女孩」，蘇心甯（La la）也大讚超美，網友紛紛留言大讚：「辣妹來了」、「哇～超辣der」、「好可愛」，有人問：「跟姐姐借衣服穿嗎」，還釣出瑤瑤直呼：「是我的啦」。

其實，瑤瑤日前就以錄影的低胸自拍照辣爆網友，她當時身穿開奶茶色的深V上衣入鏡，解放白嫩美肌和傲人上圍，靠著桌上自拍的瑤瑤，深邃事業線和東西半球全都露，當時瑤瑤終於開工，也讓她發文直呼：「也是工作一整天的開心回家囉」。

身為美女一枚瑤瑤也名花有主，她與韓籍男友李振遠交往3年多，小倆口感情穩定，也不時放閃，儘管瑤瑤和李振遠難免因文化差異而吵架，不過雙方都彼此磨合、溝通，外界都看好小倆口的戀情能早日開花結果。