頭份市長羅雪珠3日上午前往頭份市2021年好人好事楷模代表曾錦輝住處贈匾致敬。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所舉辦「110年度模範父親暨好人好事楷模表揚」，受疫情影響，頭份市長羅雪珠依序親赴得獎人家中致贈賀匾及禮品，向每位模範父親及好人好事楷模致敬，3日上午縣長徐耀昌也一同前往得獎人林輝文家中祝賀，嘉勉他熱心義診，奉獻社會。

羅雪珠表示，今年模範父親及好人好事楷模表揚活動，原訂於7月31日在頭份河背庄農園舉辦，因配合防疫政策，籌備已久的活動只能取消！但市公所對每位受表揚者的肯定不變，所以改由市長親自到府祝賀，向每位模範父親及好人好事代表傳達最誠摯的感謝與祝福。

今年模範父親代表林輝文，年輕時參與823砲戰，保家衛國有功，且熱心捐助社會救助活動，包含市公所舉辦寒冬送暖活動、愛心待用餐活動及義診公益活動，他的善跡亦延伸至南庄鄉，令其子耳濡目染，定期至偏鄉從事義診活動，積極關懷弱勢與奉獻社會，實為愛鄉愛國之表率。

好人好事楷模代表曾錦輝家境清貧，8歲時因意外截去右手臂前段，但他對生命的熱情並未因此而被澆熄。他致力為民眾通行安全著想，除了熱心參與守望相助隊、擔任交通義工外，也會利用每日清晨時段主動至東興大橋清掃砂石。並加入環保志工的行列，為維護社區環境整潔盡一份力，曾錦輝雖已年過八十，仍保有樂觀謙虛及為民服務的心，用自己的力量和方式奉獻社會，值得嘉許。

濃情八月，羅雪珠感謝每位父親含辛茹苦地為家庭打拼，使子女能夠在安定的環境下成長茁壯，並以身作則地教育子女，使子女能效法父親的優點並傳承予後輩，在此祝福全天下的爸爸：「父親節快樂!」