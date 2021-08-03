鹿港鎮長許志宏（左）3日與玉順里里長萬家在（右二）逐戶送上遲來的端午節敬老禮金，長輩們拿到現金紅包袋個個笑開懷。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（右）表示，延遲發給的端午敬老金自3日起開始發送，1個月內由各里辦理發送完畢，若無法親領者，會由里長親送到府。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（右）表示，延遲發給的端午敬老金自3日起開始發送，1個月內由各里辦理發送完畢，若無法親領者，會由里長親送到府。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所每年分三節發放敬老禮金，今年端午節禮金因疫情嚴峻延遲至8月才發現金，接著10月還有重陽敬老金，不少長輩笑說，緊接著連領2筆敬老金，感覺好像也不錯。

鹿港鎮長許志宏3日上午和玉順里里長萬家在，一起逐戶發送端午節敬老禮金給里內長輩們，阿公阿嬤們收到遲來的紅包，臉上都笑咪咪，直說還是現金最實惠。

許志宏表示，疫情重創各行各業經濟，這份禮金禮輕情意重，未來1個月內發送完畢，有些是里長到府親送，也有採定點發送。

許志宏說，每年春節、端午節和重陽節，一年三節針對全鎮65歲以上長者，每人發給500元敬老金，發放日期在節日前2周開始，今年端午敬老金原定5月下旬就要發，卻受疫情延誤了2個月，不少長輩頻頻打來公所探詢何時要發，讓同仁電話接到手軟。

社會課長許雅茹表示，端午節敬老禮金總計發給1萬3343名長者，每年三節敬老金都是500元，採發現金或轉帳並行，讓長輩自行選擇，但一直以來都是直接領現金較受長輩們青睞。

許雅茹說，今年部分長者原本已簽署匯款同意書，但得知疫情降級後要發現金，還主動來電告知要取消匯款，改為親領。

萬家在說，每年他都是逐戶親送、使命必達，藉此探望里內長者，也可了解生活環境上有無需要協助改善之處，也讓長者對於公所的福利政策更有感。