中華奧運代表隊在此次2020東京奧運屢創佳績，賽事進入第12天已拿下2金4銀4銅，創下我國奧運史上最好成績。國民黨立委林奕華表示，68位選手功不可沒，就算拚到最後沒有進入前8強，體育署也應發給這些選手們獎勵金。她已要求體育署針對此次未能晉級前8強的選手，發給每人10萬元獎金，感謝並鼓勵選手們再接再勵。

林奕華表示，今年共有68位選手獲奧運參賽資格，總計挑戰18個運動項目。然依照目前 「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法第4條 」規定，僅晉級前8強才發給獎勵金，其餘選手則無。

林奕華指出，國內好手都是經過多年培訓苦練，努力為中華隊搶下奧運進場門票，即使這一次鎩羽而歸，站在鼓勵的角度，政府本就應發給未晉級選手獎金，期勉選手能繼續為國爭光。

根據體育署統計，截止今天（3日）為止，中華奧運代表隊總共有27位進入前8強，也期盼即登場的項目能奪下佳績。針對此次未晉級者，她已正式行文體育署，除了發給每人10萬元獎勵金，也應公開鼓勵，感謝他們為中華隊爭光的努力。