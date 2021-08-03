一年一度的88節即將到來，雖然全國疫情警戒降為二級，但防疫仍不可鬆懈，新北市立圖書館特別推出八八限定的「爸氣讀享．開卷有禮」活動，即日起至8月8日止，只要於新北市立圖書館任一分館借閱10本書，便有機會可以獲得電子閱讀器、筋膜按摩槍等好禮。

新北市立圖書館表示，即日起至8月8日止，只要於新北市立圖書館任一分館借閱10本書，便有機會可以獲得「筋膜按摩槍」或「mooInk Plus 電子書閱讀器」的父親節專屬禮物，讓老爸可以閱讀紓壓，在非常時期擁有特別的回憶！

為了感謝爸爸的辛勞付出，父親節8月8日當天還有一系列適合親子同樂的線上父親節活動，總館「愛的小手，幫爸爸按摩」特別邀請專業按摩師教孩子幫爸爸按摩放鬆；蘆洲集賢分館「我和我的冠軍老爸」親子防身自衛術，則將透過超實用的防身術，讓親子趣味過招同樂，同時提升親子的安全觀念與自我保護能力。

中和分館「最愛爸比」繪本閱讀趣，則邀請爸爸和小朋友一起親子共讀，互動DIY，讓孩子感受到父親的關懷。活動免費，「愛的小手，幫爸爸按摩」與「我和我的冠軍老爸」親子防身自衛術即日起開始報名。

淡水分館則推出「我和爸爸的幸福時光」Facebook線上抽獎活動，募集大家與爸爸最特別、最有創意的幸福時光。即日起至8月8日止，只要到新北市立圖書館臉書粉絲專頁分享和爸爸的幸福時光照片，並推薦一本書或留言最想對爸爸說的話，即可參加抽獎。新北E書房也為書香老爸們推出「爸爸萬歲」線上主題書展，讓新世代爸爸可以輕鬆參與親子教養。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話(02)29537865分機8012。