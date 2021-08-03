年僅11歲的敘利亞桌球女子選手扎扎(Hend Zaza)，費盡千辛萬苦克服祖國戰亂頻傳背景，成為敘利亞史上首位登上奧運的桌球選手，她的奮鬥歷史讓不少人為之感動，聽到她說自己希望能在中國大陸接受專業桌球訓練，大陸奧會也決定替她圓夢。

2009年元旦出生的扎扎，從5歲開始就喜歡上桌球，起因是看到自己哥哥拿下當地桌球賽冠軍，也讓她開始自己的桌球生涯，不過由於敘利亞內戰嚴重，人民就連生活都很困難，也讓扎扎的桌球訓練更加困難，但她還是順利登上東京奧運舞台。

儘管扎扎在東奧女單首輪就以0比4輸給奧地利老將劉洋宣告淘汰，能從戰火紛飛的敘利亞飛到日本東京參加奧運桌球女單比賽，才是她重視的一切，從小就以大陸桌球名將丁寧當作偶像的她，也希望有機會到大陸接受專業桌球訓練，讓她成為真正好手。

「我希望能夠達到大陸桌球選手的水平，我的夢想就是能跟大陸選手的實力一樣堅強，」扎扎接受大陸央視訪問表示，「我當然希望能到大陸接受訓練，然後讓我可以持續進步，甚至接近我的冠軍夢。」大陸奧會預計今年9月邀請她造訪大陸，前提是一切順利的話。