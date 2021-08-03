裕隆集團中華(2204)第二季營運仍穩健，單季EPS約2.3元，仍比去年同期的1.67元增長；上半年在銷售台數增加、全廠稼動率提高等助益下，合併稅後淨利26.61億元，年成長66.4%，每股盈餘(EPS)達4.65元。

中華汽車今(3日)董事會通過2021年上半年財報，合併營收161.95億元，較去年同期成長9.6%；合併營業淨利15.1億元，較去年同期成長68.9%；合併稅後淨利26.61億元，較去(2020年)年同期15.99億元增加10.62億元，成長66.4%；歸屬於母公司業主淨利25.37億元，年增約66.7%，每股盈餘(EPS)達4.65元，優於去年同期的2.79元。

中華汽車表示，上半年合併淨利增加，主要係內銷四輪提車台數較去年同期增加約1,200台，在銷售台數增加、全廠稼動率提高及費用減少等助益；此外，合併業外表現部分，主要係受到大陸今年疫情趨緩，大陸車市轉為熱絡，認列福建奔馳、裕隆及其它轉投資公司獲利增加的影響，合併業外淨利15.54億元，較去年同期成長90.7%。

展望今年銷售，公司表示，雖台灣車市5~6月受到新冠肺炎疫情影響，第二季無法延續第一季的成長力道，但7月27日以後疫情降級，相信國內車市消費動將能會逐步回復；下半年中華汽車仍將積極努力達成預定內銷台數5萬台的目標。