上品(4770)今天向台灣證券交易所送件申請上市，為今年度第11家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

上品實收資本額為6.93億元，主要產品為氟素材料相關製品，2020年稅前淨利6.31億元，每股稅後盈餘為7.65元。該公司去年9月16日申請登錄興櫃，今天興櫃價格均價在226元。

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