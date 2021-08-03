《證交所》上品申請上市 16:502021/08/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上品(4770)今天向台灣證券交易所送件申請上市，為今年度第11家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 上品實收資本額為6.93億元，主要產品為氟素材料相關製品，2020年稅前淨利6.31億元，每股稅後盈餘為7.65元。該公司去年9月16日申請登錄興櫃，今天興櫃價格均價在226元。 租金補貼開跑 最高每月8千 《電子零件》18％底呷啦 南電7面向精進營運、直接員工好薪情 #上品 #申請上市 #證交所 #台灣證券交易所送件 #創新板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞股齊步反彈 台股大漲255點 04:102021/08/03 財經要聞 瑞銀證：網路監管未完 至少到年底 04:102021/08/03 產業特刊 《金融》除權息旺季到 新手存股好機會 14:512021/08/03 財經 《電腦設備》宏碁智新推acerpure系列新品 今年拓展亞洲市場 14:342021/08/03 財經 高端疫苗EUA會議記錄曝光一真相 藍委轟蔡政府：謀財害命 11:022021/08/03 政治 桃園備2500份免費快篩試劑 表演人員可申請 11:312021/08/03 生活 源自WRC賽場 暴力鴨TOYOTA GR YARIS正式上市 10:292021/08/03 汽車情報-汽車新聞 中概風暴改變資本遊戲 04:102021/08/03 時論廣場 陸股暴跌─行政干預跨越市場的紅線 04:102021/08/03 時論廣場 同慶東奧羽球奪金 銘傳大學新生轉金門就讀2年免學費 12:332021/08/03 生活 《半導體》京元電決配息2元 蘇州京隆擬A股掛牌案通過 15:082021/08/03 財經 財經熱門新聞 北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停 - 財經 台積電死敵稱霸！躍升晶片營收龍頭 外媒曝英特爾輸慘內幕 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 長榮超大船8／7日入港 Q3如虎添翼 - 財經要聞 - 工商時報 5-6月千萬中獎發票清冊出爐 超級幸運兒只花29元就中大獎 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。