長聖(6712)上半年合併營收為1.4億元，年成長705%，已超越了去年全年度營收，EPS0.88元。此外，7月單月營收再創下新高，達4431萬元，年成長628%，業績連續8個月成長。

長聖目前細胞製備委託訂單已排到明年4月底，長聖指出，展望下半年，在疫情獲得控制下，該公司預計營運可望優於上半年度，全年營收將上看4.59億元，EPS將挑戰2.59元以上。

特管辦法認證部分，長聖已向衛福部申請新項目特管辦法，癌症部分不需要取腫瘤組織有Gamma-Delta T(GDT)治療8種癌、DC-CIK(WT-1)治療大腸直腸癌與乳癌；另外該公司也積極在慢性傷口潰爛癒合市場布局，根據健保署統計，國內每年約有51萬糖尿病足、褥瘡、靜脈潰瘍等不易癒合的慢性傷口病例，長聖將以自體脂肪幹細胞(ADSC)治療於慢性或滿六週未癒合之困難傷口，這對於癌症病患與長期有慢性傷口的患者將會是一大福音，長聖預計今年第四季通過這些產品，將為該公司帶更多的商機和增加未來獲利空間。

長聖在新藥研發進度，異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)治療急性心肌梗塞將在第四季向美國FDA提出二期臨床試驗申請；以異體CAR001(CAR-T)治療實體癌將在第四季向美FDA提出Pre-IND meeting申請，預計明年將進入一期臨床試驗。