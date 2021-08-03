隨著美國疫情持續升高，聯邦和地方政府開始收緊防疫規定。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）和紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）周一均發布新的疫苖接種命令。

紐約州長古莫下令紐約大都會運輸署（MTA）和港務局員工在勞動節之前接種新冠疫苗，否則就得每周接受新冠病毒檢測。

美國的勞動節為每年9月第一個星期一，今年將落在9月6日。

因Delta變種病毒導致感染者激增，古莫上周已發布類似的命令，要求州立醫院員工在勞動節之前接種疫苖。不過，這些人員不能選擇用頻繁的檢測來規避疫苗接種。

古莫在記者會上表示：「我不相信口罩政策就足夠了，我認為我們將不得不討論疫苗接種政策」。

根據約翰霍普金斯大學彙整的數據，紐約州7天的平均每日新冠病毒確診數達到2,418例，較前一周暴增81%。

古莫在記者上表示：「你應該接種疫苗，要不就別做第一線工作」。

紐澤西州長墨菲周一召開記者會宣布該州各類第一線工作人員應接種新冠疫苗，並為醫護到監獄等各類一線人員設定9月7日的接種期限。

墨菲表示，未能接種疫苗的人員每周必須接受多達兩次的定期病毒檢測。他並明確表示，如果沒有看到這些地方的疫苗接種率顯著提升，州政府已經準備好將接種疫苗規定作為所有政府人員的就業條件。

根據約翰霍普金斯大學的數據，紐澤西的7天平均每日新冠確診病例數達到938例，較前一周增加近38%。而根據CDC的報告，紐澤西12歲以上居民，已有77%至少接種過一劑新冠疫苗。