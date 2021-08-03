日本航空(JAL)3日公佈最新季報，上一季營業虧損為826.5億日圓約7.57億美元，較2020年同期有改善。這得拜成本大幅削減，以及乘客數量已從谷底慢慢開始回升之賜。

日航這家日本第2大航空公司，截至6月30日止的前3個月，虧損金額要比市場普遍預估值735億日圓要來得差，但比2020年同期大虧1,310億日圓要好得多。

由於新冠疫情瞬息萬變，因此日航並沒有提供財測數字。不過，根據市場預估，日航2021財年還是無法獲利，差不多要賠1086億美元。

與其他航空同業一樣，日航也正食老本，消耗自己現金準備來養機隊與組員，希望等需求一來時，馬上就可披掛上陣。

搭機人數方面，4月至6月期間，日本國內航線乘客數比2020年同期增多，但還不到疫前的三分之一。同樣的，國際載客量更是比2020年要多出4倍，但僅是2019年同季的6.2%而已。

日航也加強貨機服務，但同業全日空(ANA)還是業界中佼佼者。為分食亞洲市場，日航旗下的廉航Zipai，正擴建燃油效率高的波音787機隊。同時，日航也與中國大陸春秋航空，合資成立日本春秋航空。

另外，日航稍舊的波音777寬體客機中，有26架遭退役，並新增空中巴士SE A350飛機。

2020年11月，日航曾釋出約占總數3成的股票，籌得約1,830億日圓營運資金。