韓佩穎射箭初體驗獲教練肯定。（東森提供）

全民瘋奧運，從摘下首面奧運金牌的舉重女神郭婞淳，麟洋CP的網路效應，一路到鞍馬王子李智凱的奪銀瞬間等。每位為國爭光的奧運選手們，都引發民眾強烈關注。為台奪下首面金牌的郭婞淳，曾意外遭槓鈴壓傷，造成大腿肌70％斷裂，她曾接受《台灣啟示錄》節目訪問，分享重傷復健時的心路歷程，影片一播出便吸引150萬人次觀看，上百網友留言直呼「看到哭出來」。

一舉成為國民老公的「柔道男神」楊勇緯更是連他搭機返台時，身穿奧運代表團的進場服西裝造型也成為話題，影片更達88萬次觀看。而東森新聞甜心主播韓佩穎，也隨著賽事轉播見證了許多經典瞬間，令她難以忘懷。她表示楊勇緯與李智凱奪牌時，自己當下都激動到哽咽，但仍需穩住情緒鎮定播報。楊勇緯更到她的粉絲團留言感謝，令她直呼感動。韓佩穎表示：「賽後看到楊勇緯小編的留言時，其實蠻不好意思的，但也覺得很榮幸、與有榮焉。」

日前為台灣奪下體操鞍馬銀牌的李智凱，韓佩穎也坦言難忘「他完美落地的那瞬間，有種自己懸著的心也跟著放下來了的感覺，我跟講評老師都跟著紅了眼眶」，她表示自己賽前還把《翻滾吧！男孩》等3部電影都重看一次，看著李智凱曾對導演說「我要練到奧運會」的他實現夢想，令她感動又感慨。韓佩穎日前更曾穿上射箭裝備，化身射箭選手為替奧運選手加油，初次射箭就被教練大讚有天份，但她不好意思笑說「因為鏡頭前一定要姿勢標準，且自信滿分的表情。但其實是多虧教練幫我修正姿勢，我就是現學現賣而已。」