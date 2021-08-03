高市府積極打造「半導體高雄隊」，繼日商華爾卡新廠即將完工後，國際半導體材料大廠美商英特格投資60億，打造全台最大製程中心的路科高雄廠近日也動土，預計2022年底完工；雖然「護國神山」台積電是否投資港都尚未有譜，但高市府強調，透過「投資高雄事務所」全力協助企業加速投資落地。

經發局長廖泰翔指出，英特格去年12月底宣布投資高雄，「投資高雄事務所」立即指派專案經理，提供行政協助、跨單位協調，主動解決五缺等投資問題。日前市府首創舉辦「半導體產學交流暑期營」，吸引全台逾400位學生參與，提供英特格等半導體大廠獵才平台，超前部署企業人才需求。

「台灣尾將變台灣頭！」廖泰翔表示，高雄半導體大廠投資已破千億，加上經濟部長王美花今年初宣布「半導體先進材料與零組件園區」落腳高雄，未來以台積電、日月光、華邦電、穩懋、英特格等半導體廠為核心，串連南科、路竹、橋頭、楠梓、大社、仁武、大寮、林園、小港等園區的「南部半導體S廊帶」已然成形，將成全球最重要半導體供應鏈之一。

英特格台灣總經理謝俊安提到，路科新廠總占地約6萬平方公尺，樓板面積約3.7萬平方公尺，已開始建設，預計2022年底向客戶交付樣品，並逐步完成全面生產，提供200個高階工作機會，「未來台灣將成英特格在亞洲最大的製造基地」。

謝俊安表示，英特格在台深耕30年，對未來5年投資60億打造高雄新廠計畫，充分展現促進業界及區域發展的決心，非常高興能為台灣的半導體製造持續增加最先進的產能，並進一步強化台灣在全球半導體產業的領導地位。

經發局指出，美商英特格是台積電、英特爾、三星、鎧俠（Kioxia）和SK海力士等國際大廠供應商，在全球半導體供應鏈占有舉足輕重地位。未來高雄廠將生產5奈米、3奈米等先進半導體材料，且將優先供應台積電及本土半導體公司，壯大半導體高雄隊實力。