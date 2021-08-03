黃耀明遭港府逮捕 民進黨：港府戕害香港文化圈自由氛圍。本報資料照

香港歌手黃耀明遭港府廉政公署指控在香港立法會補選造勢現場演唱歌曲而遭逮捕，民進黨表示，香港政府堂而皇之把紅色恐怖之手伸入演藝圈，加劇社會恐懼，嚴重戕害香港文化圈的自由氛圍，令人高度遺憾。

民進黨指出，港府濫用國安法已到肆無忌憚的程度。上週首例國安法判決，唐英傑僅因在遊行時騎乘的機車上插有「光復香港．時代革命」旗幟，就被重判9年。苛政暴刑、殺雞儆猴之意莫此為甚。

民進黨強調，香港司法界已不再是令港人自豪的獨立機構，整個香港也已被紅色恐怖全面籠罩。從最近的事件看來，官方對言論自由已到零容忍程度。我們對香港前途深感憂慮，並對港府當局的行徑，深感憤慨。

民進黨認為，港府必須立即停止任何鎮壓公民社會的極權作為，讓香港公民社會恢復原有不受威權脅迫的自由法治狀態。民進黨也會持續支持政府各項援港作為，並呼籲國際社會和台灣各界持續關注香港的動態，給予最大的聲援。