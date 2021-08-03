【LIVE直播】今增16例本土+2死 遭質疑高端疫苗難擋Delta？指揮中心最新說明

東京奧運期間，全台都在為國手加油打氣，今（3日）中央流行疫情指揮中心記者會剛好碰上桌球男子團體8強賽事，指揮官陳時中在報告完每日疫情後，記者會上卻陷入近15秒的「無聲」，陳時中幽默笑說「大家都心不在焉齁？」全場哄然大笑。

東京奧運桌球男子團體8強賽式於今日下午13：30左右登場，由台灣代表隊的莊智淵、陳建安及林昀儒參戰，到了下午14時左右，剛好是由年輕好手林昀儒與對戰德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。中華隊此時正落後德國1局，全台民眾都為選手集氣，希望林昀儒能扳回一城。

就在此時，指揮中心指揮官陳時中剛好報告完每日疫情，照往常慣例，這時馬上會有記者提問，未料記者會上卻頓時鴉雀無聲，陷入近15秒的空白。陳時中直視前方張望卻沒見記者舉手，便幽默調侃道，「大家都心不在焉齁？」隨後也引起眾人大笑。

陳時中接著宣布，昨天（2日）接種疫苗人口約10萬初頭，最新疫苗人口涵蓋率34.07％、劑次人口比35.79％。截至16：30，台灣代表團最終勝局以2：3落敗德國隊，桌球男子團體賽式止步8強。