【LIVE直播】李智凱奪體操銀牌 「鞍馬王子」光榮返台 17:042021/08/03 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李智凱以拿手的湯瑪斯迴旋拿下東奧體操鞍馬銀牌。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】李智凱「鞍馬王子」光榮返台。（中時新聞網） 訂閱影音： 中時新聞網 台灣東奧代表團陸續搭機返台，今(3)日中華奧運體操、拳擊代表隊也將光榮返台，其中「鞍馬王子」李智凱(1)日在東京奧運鞍馬決賽中，為中華隊奪下一面銀牌，也是台灣首面奧運體操獎牌。帶您來看現場最新畫面。 【新聞多益】東奧金牌獎勵比一比 英文用reward還是perks 東奧》湯瑪斯迴旋震撼！英媒稱李智凱是唯一的金牌威脅者 #李智凱 #體操 #銀牌 #鞍馬王子 #東奧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藺奕》東奧加碼撩妹密技 15:012021/08/03 生活 「麟洋配」私下互動曝光！王齊麟愛飆歌 常揪這男星討論技巧 16:022021/08/03 娛樂 鞍馬王子李智凱東奧奪銀 華南金加碼獎金100萬元 13:152021/08/02 財經 東奧》盧秀燕東奧獎金加碼 楊勇緯奪銀牌9萬變200萬 09:552021/08/03 體育 東奧》陸第30面金牌來了！謝思埸跳水三米板摘金 王宗源銀牌 15:552021/08/03 兩岸 東奧》台灣體操新頁 李智凱鞍馬摘銀 04:102021/08/02 焦點要聞 桃園選手魏均珩李智凱東奧摘銀 鄭文燦各發150萬 16:122021/08/02 體育 各縣市奧運國手獎金拚加碼 台南：評估中 13:542021/08/03 政治 《通信網路》付費用戶、廣告爆棚 中華電OTT挾東奧刷歷史紀錄 11:272021/08/03 財經 戴資穎、郭婞淳奪牌幕後推手 1圖看懂金融業贊助這些台灣之光 10:532021/08/03 財經 東奧》2比3惜敗德國 中華隊無緣桌球男團4強 13:352021/08/03 體育 體育熱門新聞 太扯！世界第2神槍手竟射中別人的靶 失神原因曝光 - 體育 東奧》2比3惜敗德國 中華隊無緣桌球男團4強 - 體育 吳鳳起底土耳其女排197cm超仙正妹 22歲驚人年收曝光 - 體育 東奧》粉絲失望 全球最性感「田徑女神」可能無緣上場 - 體育 東奧》印度人沒救了？辛度奪牌後他們只關心這件事 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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