【LIVE直播】李智凱「鞍馬王子」光榮返台。（中時新聞網）

台灣東奧代表團陸續搭機返台，今(3)日中華奧運體操、拳擊代表隊也將光榮返台，其中「鞍馬王子」李智凱(1)日在東京奧運鞍馬決賽中，為中華隊奪下一面銀牌，也是台灣首面奧運體操獎牌。帶您來看現場最新畫面。