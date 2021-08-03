大陸官媒《經濟參考報》官網3日刊登題為「精神鴉片竟長成數千億產業」的文章稱，網路遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，這一新型「毒品」發展壯大成一個巨大的產業；並援引業內人士提醒稱，應警惕網路遊戲危害，及早合理規範。受此消息影響，擁有旗艦遊戲「王者榮耀」的騰訊等電遊股應聲集體跳水，但午後這篇嚴詞抨擊網遊文章被刪除，新華網等其它轉載此文的官媒亦紛紛刪文。

受此衝擊，遊戲巨頭騰訊控股首當其衝，3日上午盤收跌超過10％，午後跌幅收斂，最終下跌6.1％，每股收在446港元，從今年二月高點775港元以來，年內跌幅達42％。

先前《經濟參考報》官網報導指出，資料顯示，當前，大陸62.5％的未成年線民經常在網上玩遊戲；13.2％未成年手機遊戲用戶，在工作日玩手機遊戲日均超過2小時。網路遊戲的過度投入對未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。

該報導指稱，2020年，大陸超一半兒童青少年近視，因沉迷網路遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。

報導質疑這一新型「毒品」卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業。2020年，中國遊戲市場實際銷售收入2786.87億元（人民幣，下同），年增20.71％。佔據行業半壁江山的騰訊遊戲2020年實現營業收入1561億元。

騰訊遊戲2015年上線的《王者榮耀》獨占市場，2020年日活躍用戶數日均1億，霸占著大陸國內手遊的頭把交椅。

路透分析指出，大陸席捲平台科技和校外培訓行業的監管風暴，導致相關個股股價大跌，預計未來監管浪潮還將持續。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強2日發布最新報告稱，中國政府正透過重大的監管框架轉變，將治理重點轉向統籌增長和可持續性、實現社會公平與安全，政府可能透過降低企業利潤來增加面向勞動力要素的分配，由此帶來的市場影響預計將更持久、更深遠。不過他也表示需警惕過度監管風險。