日前桃園市新屋區發生一起殺人命案，同為八里1家洗衣工廠同事的王姓男子與吳姓越南籍女移工上月23日前往永安漁港遊玩，過程中王男因不滿吳女冷嘲熱諷，一怒之下拿手邊石頭朝吳女頭部毆擊致死，警方3日表示，王男下午已依殺人罪移送地檢署。

50歲王男上月23日與29歲吳姓越籍女移工一同前往桃園市新屋區永安漁港遊玩，過程中王男因不滿吳女的冷嘲熱諷，一怒之下朝吳女頭部以石塊毆擊致死隨即棄屍離開，直至上月31日才被民眾發現通報，警方循線追查於2日將王男緝捕到案，警方表示，王男3日下午已依殺人罪移送地檢署。

據了解，吳女與王男前往永安漁港時遊玩時，吳女向王男傾訴對生活的不滿，王男給予建議後卻反被吳女冷嘲熱諷，嗆王男「沒資格說她」，讓王男覺得很沒面子，無地自容之下，才將手邊石頭砸向吳女，且力道過猛導致吳女頭部嚴重受創，當場不治，王男更不顧遺體當場離開。

此外，王男雖坦承確有拿石頭砸吳女的行為，但關於吳女陳屍防風林時衣衫不整，褲頭鈕扣、拉鍊呈現解開狀態，王男則並未坦承有性侵吳女或強盜的行為，警方強調，吳女是否遭性侵以及確切死因仍待後續檢警解剖相驗做進一步的釐清。