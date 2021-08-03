LG電子與麥格納(Magna International Inc)宣布簽訂合資協議，共同創立總部位於韓國仁川市的「LG Magna e-Powertrain」，將由實力堅強的管理團隊帶領公司開創新局面。

LG Magna e-Powertrain執行長由經歷深厚的Cheong Won-suk擔任。Cheong Won-suk於LG服務超過20年，近期擔任LG副總裁暨LG車用零組件解決方案事業部綠能部門負責人；在加入LG之前，曾任職於韓國大宇汽車，擁有近10年研發經驗。

Javier Perez將出任營運長，負責監督並管理公司營運。Javier Perez自2016年起加入麥格納，在汽車製造與品管領域資歷近25年，其中更有18年於亞洲地區服務之經驗，他將以豐富的實務經歷帶領「LG Magna e-Powertrain」落實目標發展。

LG Magna e-Powertrain宣布管理團隊名單，為公司營運發展立下重要里程碑，LG Magna e-Powertrain整合麥格納在電動動力系統、汽車製造的領先優勢，以及LG在電動馬達與逆變器的零組件製造實力，未來將致力於製造電動馬達、逆變器與車載充電器，以及為特定車廠生產相關的電力驅動系統。

LG Magna e-Powertrain將在設計、工程與製造環節發揮綜效，讓雙方能快速因應市場趨勢，並掌握全球汽車市場加速電動化的商機。公司生產的動力系統零組件，將為車廠提供可擴充的產品組合，涵蓋實現電動化與功能的完整解決方案，以及整合智慧作業軟體與控制器的新電力驅動系統。

LG Magna e-Powertrain執行長Cheong Won-suk表示。與麥格納的合作，將擴大LG全球生產規模、創造商機，並在採購與技術創新方面產生綜效。透過合作整合的商業模式，將提升交貨速度，並從高速成長的全球電動動力系統商機中獲益。

營運長Javier Perez表示，預估到2030年前，電動馬達、逆變器和電力驅動系統市場將大幅成長。此次以合資公司型態整合麥格納與LG的專業優勢，有助開發一流的電動化解決方案。LG Magna e-Powertrain運用雙方現有的技術、工程實力與全球事業版圖，將致力以先進產品組合協助車廠克服關鍵挑戰，順利實現全面電動化的目標。

LG Magna e-Powertrain也將於美國、韓國與大陸設立據點，總員工數逾1000人。