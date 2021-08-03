近期高屏地區下起豪雨，出現積淹水災情，引發民怨，而治水問題也引起各界關注。前民進黨立委郭正亮直言，前瞻基礎建設計畫，就是各縣市各憑本事爭取中央補助，且當中有很多預算是被用在親水環境計畫，因為這最容易能當成政績來宣揚，反觀治水是比較困難的工程，他還指出前瞻計畫當中的問題，以及為何沒有立委敢對這筆預算的使用提出反對意見。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣一些比較大的城市，要弄成海綿城市，恐怕都沒有成功，而當初確實也產生柯P說的那個現象，就是有本事的人，各縣市提計畫，剛開始實施的時候，大部分縣市是民進黨執政，很多人就是憑關係擬了親水環境計畫，「那時候我是不分區，很多地方上的朋友來問說，可不可以幫忙送，我就說我不是分區的不方便，要尊重區域立委，因為大部分是區域立委去跟中央要預算」。

郭正亮指出，親水環境計畫最多，是因為那種計劃最容易寫，通常就是美化，政績容易表揚，治水是最難的，台灣的颱風多，只要颱風一來，東西就會被吹走，河川局預算很多，幾乎都是編一筆在那邊，哪個地方出問題，看誰有本事就調錢過去用，但往往蓋好了，颱風一來又淹掉，又要重來，都在做重複的事。

郭正亮坦言，當時被批評得最厲害的，就是在一般性工程項目的部分，特別預算就是要做一些大的項目，但他發現，這筆預算很多都是在一般性工程上，「它有五大項目，連綠能都放進來，綠能怎麼會放特別預算？」

郭正亮還說，後來大家也後悔把這叫前瞻基礎建設，事實上這就是各縣市補充預算，都是各縣市平常沒能夠做的事情，趁這時候報上來，憑各縣市首長的本事，去拿到比較多項目，事實上這根本不叫前瞻基礎建設，裡面的項目有水環境、數位建設、綠能建設，「綠能不是能源局早就該編了？數位建設科技部在幹什麼？怎麼這會是前瞻基礎建設？」到最後就變成是，地方各憑本事爭取中央補助款的一大堆特別預算。

郭正亮直言，這個計畫是8年，特別預算已經過了，第一期是4400億元，第二期國民黨立委也不敢擋，「只要擋了，就公布你的名字，說某某某不讓我們這個線得到這筆錢，到最後沒有立委敢反對」，但國家要做大型建設工程，預算要獨立編列，另外就是平常的預算。