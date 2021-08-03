隨著全球晶片缺貨問題在今年初炸開，主要是汽車產業所需的微控制器(MCU)晶片等需求龐大等因素，大陸市場監管總局近日在微博官方帳號發文，指稱近期車用晶片市場涉嫌哄抬價格等問題，將立案調查，並持續關注晶片等重要商品在市場上價格的變化，進一步加強監管力道，導致大陸MCU族群全面走跌，大陸半導體千億人民幣市值的兆易創新打入跌停。

兆易創新、立昂微、新潔能、北京君正等車用晶片股跌停，大陸A股市值超過百億人民幣的芯海科技、富通微電、華天科技、瑞芯微都遭遇超過6%的跌幅，德州儀器在大陸經銷商科通芯城也創近3%跌勢。

全球晶片缺貨問題在去年12月就已經浮現，主要聚集在成熟製程，這搗亂全球半導體供應鏈運作。一開始先是從車用晶片開始，由於大陸為全球最大的汽車生產基地之一，強勁的需求導致歐美日等國的車用晶片難以取得，甚至這些國家還致信台灣政府，希望台積電、聯電、世界先進以及力積電等晶圓代工廠空出產能，但時間一久，不僅車用晶片受到影響，甚至擴及到其他產業，包括家電等消費性產品。

然而，某些晶片買家擔憂需求跟庫存差距無法縮減，會向經銷商購買更多的晶片，甚至超乎原先需求，進而推升價格造成惡性循環，晶片短缺問題也並非短期可以解決，但北京當局近期政策則是嚴打市場哄抬價格，並將監管目標朝向車用晶片經銷商，將進一步加強監管力道，嚴打囤貨、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

然而，市場上除了需求龐大，對於MCU供應也是面臨重重阻礙，馬來西亞為圍堵疫情祭出封城措施，讓MCU生產面臨困境。由於MCU應用非常廣泛，大規模應用在感應裝置，但在2018年該產業面聯嚴重衰退，2020年疫情爆發、5G以及物聯網(IoT)時代來臨，迎來新一波產業成長期，這也導致MCU價格水漲船高。

至於兆易創新，為大陸NOR快閃記憶體、MCU最大廠商，其中部分採用ARM架構，另一部分採用RISC-V架構，從2013年推出首顆ARM Cortex-M3架構GD32 MCU，銷售成績不斷增長。MCU廠商在市場周期當中，為預防斷貨危機，提高庫存是必經手段，無論價格高低都要掃貨，如今MCU轉為賣方市場，有可能將成本轉嫁至下游廠商，加上封測端因導線、封裝樹脂成本上揚，漲價也無法必面，市場認為，MCU近期逐月、逐季調整報價，恐怕延續至2022年。