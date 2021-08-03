群創（3481） 公佈2021年第二季營運成果，合併營收為932億元，營業淨利為238億元，稅後淨利為214億元，基本每股盈餘為新2.05元。

2021年第二季整體出貨面積709萬平方公尺，與前一季持平，液晶面板售價為每平方公尺464元美元。中小尺寸營收為178億元，較第一季增加4.3％；中小尺寸合併出貨面積84.25萬平方公尺，較第一季增加6.9％。

營收以產品應用別區分，可攜式電腦為27％，手機及商用產品為24％、桌上型螢幕為11％、電視為38％；以產品尺寸別區分，10吋以下為19％、10到20吋為30ㄒ、20到30吋為14％、30到40吋為7％、40吋以上為30％％。

公司第二季隨疫情逐步趨緩解封、各國經濟復甦，品牌拉貨力道強勁，需求持續暢旺，公司營業額及獲利方面均大幅成長，其中營業淨利較第一季大幅成長59.8％，達238億元。稅後淨利達214億元，為歷年單季最高。