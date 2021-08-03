苗栗縣警局刑大近日發現臉書粉專「台南有機農場」中，刊登一頁式廣告盜用苗栗縣優質紅棗農採訪影片及照片，並且假藉紅棗遭雨損害，誘騙不知情民眾下單，嚴重傷害棗農形象及消費者權益。刑大獲悉後已循線追查並宣導民眾避免受騙上當，以維護苗栗棗農優良名聲。

警方指出，這張假冒公館紅棗的一頁式廣告，是以苗栗縣優良棗農肖像，並打著苗栗公館有機紅棗製作不實廣告，吸引消費者購買，一旦消費者發現商品不符或明顯瑕疵欲退貨，業者卻已讀不回或消極拖延，警方籲請民眾勿受騙上當。

如果民眾已訂購發現貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向負責運送宅配的業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨。若配送單無寄件人，可先詢問送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，並請宅配業者提供先前寄件人的電話和電郵，再辦理退款。

刑大表示，警方已加強網路巡邏，透過網路搜尋「一頁式廣告詐騙」訊息，主動清查詐騙訊息來源，並向廣告投放商檢舉下架詐騙廣告，減少民眾接觸詐騙訊息。