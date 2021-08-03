跨境電商前進東南亞，只能投 Facebook Google 廣告？

不妨考慮當地的平台，精準觸及在地消費者！

例如在印尼，Gojek 是生活中不可或缺的超級 APP，一機在手，就能搞定叫車、外送、訂票、遊戲等日常所需。今年五月，Gojek 與電商平台 Tokopedia 合併為「Goto」，估值上看 200 億美元，平台活躍使用者可望衝破一億人，光是今年上半年，就為印尼貢獻了 2% GDP 成為印尼「規模最大的科技集團」。

事不宜遲！今天就跟著 TenMax，一起認識這個跨足東南亞四國的超級 APP 吧：

【特點1：印尼版 Uber + Amazon，強強聯手！臉書、谷歌搶投資】

Gojek 類似於印尼版的 Uber，發想於印尼獨有的機車計程車（Ojek）文化，起初提供機車司機與乘客的媒合服務，解決印尼人交通壅塞的痛點，創造黏著度。其後，進一步擴展多項產品，例如：

1.GoFood 美食外送

2.GoTix 電影、展覽訂票

3.GoMassage 專人到府按摩

4.GoPay 電子支付

5.GoGame 遊戲儲值與直播

在印尼站穩腳步後，Gojek 隨之開啟東南亞的拓點大業，跨足越南、泰國、新加坡、菲律賓等國。今年，Gojek 與當地電商平台 Tokopedia 合併為「GoTo」，堪稱是「印尼版 Uber + Amazon」的夢幻組合，兩間公司具有高度互補性，合併後，平台活躍使用者將超過一億人、註冊司機達 200 萬，商家夥伴則可望突破 1100 萬。同時，這也代表兩家公司背後的投資者將合流，黃金陣容包含 Google、Facebook、PayPal、騰訊等。

「Gojek」可謂是印尼版 Uber + Amazon。（TenMax提供）

【特點2：強攻電子支付、插旗遊戲市場，Gojek 力拼建構「完整生態鏈」】

在 Gojek 提供的服務當中，有兩項特別具有野心的業務，分別為：

＊GoPay

2016 年起，Gojek 積極佈局 FinTech 市場，推出 GoPay 線上支付與轉帳服務。GoPay 得以推行，合作司機功不可沒，當乘客付現金給司機時，司機會建議客人將找零存進 GoPay 帳戶，不只更方便，還可享受回饋與乘車優惠。

為完整涵蓋 FinTech 版圖，Gojek 更在 2017 年一口氣併購三間業者：

1.聚焦第三方支付的 Kartuku

2.提供線上支付和轉帳服務的 Midtrans

3.將標會數位化的 Mapan

＊GoGames

印尼手遊市場正快速發展中，截至今年，玩家緊逼一億人次。Gojek 看準市場潛力，於 2019 年推出遊戲平台「GoGames」，主要提供以下三項服務：

1.GoGames Top-up

玩家可使用 GoPay 進行遊戲儲值、購買虛擬寶物等。

2.GoGames Recipe

專屬於玩家的新聞資訊中心，內容囊括：新品介紹、遊戲攻略、比賽資訊等。

3.GoGames TV

平台上匯集印尼知名電競玩家的直播影片，功能與 Twitch 等服務類似。

以上種種，可見 Gojek 野心，隨著 Gojek 與 Tokopedia 合併，相信能加速完整產業生態鏈的腳步！

「Gojek」強攻電子支付。（TenMax提供）

【特點3：強推移動式廣告！GoScreen 助品牌走進大街小巷】

Gojek 現已登陸五個東南亞國家、207 個城市，截至 2019 年 Q3，APP 下載量已突破 1.55 億次，可見 Gojek 深入影響東南亞民眾的生活，擁有大量的消費者足跡、用戶數據與偏好，成為精準投放的絕佳利器。2020 年，Gojek 與全球廣告需求方平台「The Trade Desk」建立了夥伴關係，提供廣告主前所未有的深刻洞察。

儘管 Gojek 尚未發展成熟、統一的廣告管理平台，據悉，廣告主仍可積極與 Gojek 合作，於 APP 內投放廣告；另一方面，Gojek 於去年底推出「GoScreen 數位戶外廣告」服務，廣告將出現在機車司機後座的數位看板上，基於司機行經位置和時間點，精準預估成效。此廣告開放中小型企業投遞，讓品牌走進大街小巷、有效提升品牌印象。