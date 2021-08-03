疫情帶動遠距教學設備需求，根據研究機構IDC統計，主打教育市場的Chromebook筆電今年第2季全球出貨量年增68.6%至1230 萬台，平板電腦第2季全球出貨年增4.2%至4050萬台。

從個別廠商來看，惠普今年第2季Chromebook出貨430萬台、年增115.7%，市占率35%高居第1；聯想出貨260萬台、年增81.2%，市占率21%排第2；台廠宏碁（2353）出貨190萬台、年增21.7%，市占率15.3%位居第3 ；戴爾出貨180萬台、年增23.9%，市占率14.5%，緊追在宏碁後面排名第4。

值得注意的是，韓廠三星第2季Chromebook出貨量達90萬台、年增179.2%，以市占率7%擠進全球第5名。

平板電腦方面，排名變化不大，蘋果公司仍是全球最大廠商，今年第2季出貨1290萬台、年增3.5%，市占31.9%遙遙領先；第2至5名依序為三星、聯想、亞馬遜、華為，市占率分別為19.6%、11.6%、10.7%、5.1%。

IDC研究發現，雖然今年第2季Chromebook與平板都呈現正成長，但相較先前幾季的爆發性成長已有放緩。

IDC指出，Chromebook仍有強勁需求及許多教育標案支撐出貨，但因為零組件持續缺貨，廠商已開始優先生產獲利率更高的Windows筆電。至於平板電腦的消費性市場需求，可能比Chromebook或整體PC市場更快退燒。（編輯：黃國倫）1100803