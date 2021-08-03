台中市名下資產逾4000萬的楊姓男子，與葉姓妻子共同育有2個孩子，他懷疑妻子2年前開始與中低收入的江姓男子交往，兩人交往甚至已逾越朋友分際，導致他名譽、精神飽受折磨，向江、葉提出百萬元賠償，台中高分院衡量雙方身家財產，判兩人應賠償楊男45萬元。

判決指出，楊姓男子與葉姓妻子於2003年3月結婚，兩人並共同育有2個孩子，而江姓男子明知道葉女已婚，兩人卻仍於2019年開始交往，葉女甚至為此還曾要求離婚，並於2019年3月離家、獨自在外租屋，可說是拋家棄子。

楊男還曾發現江男在葉女的租屋處且行為逾越正常男女分際；而江男的陳姓妻子也曾於去年4月間，發現江男與葉女在中興新村約會。楊男對此感到忍無可忍，認為妻子與江男經常外出過夜、出遊，已造成他名譽、精神上重大打擊，使得他必須吃藥控制情緒，向兩人求償百萬元。

彰化地院一審判決江、葉須賠償楊男46萬元，但兩人不服、提起上訴，江、葉並辯稱，楊男提出的證據只能證明他們一起出遊，卻無法證實兩人間有發生性關係，且楊男名下資產超過4000萬元、前年年收入也高達85萬多元，反觀江男名下只有1台車，更是低收入戶，實在無力賠償46萬元。

台中高分院則審酌江男、葉女行為對楊男造成的傷害程度，認為兩人連帶賠償46萬元實屬合理，駁回上訴。