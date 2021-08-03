網紅Youtuber蕾菈擁有深邃的五官，因大方不做作直率的性格，受到許多觀眾朋友的喜愛，今年4月大方認愛DJ秋甚湯宇，經常在社群上分享兩人的照片。最近蕾菈與6歲女兒一起去逛大賣場，她火辣的身材曝光，引起許多網友的關注。

蕾菈今(3日)在社群IG分享與女兒一起出門逛街的心情: 「現在出門已經開始會擺姿勢給拍照了!越來越有小大人的樣子，去大賣場逛超久。」蕾菈穿著一件黑色洋裝，長裙開衩到臀部，身材相當火辣性感，一轉身可以看到她結實的蜜桃臀與S型身材曲線，一彎腰內在很容易走光，讓人擔心。

蕾菈一身休閒洋裝逛大賣場。(圖/蕾菈 IG

蕾菈昨(2日)在社群IG上分享，女兒剛從幼稚園畢業: 「恭喜蝶蝶畢業啦！蝶蝶的畢業照怎麼跟我的這麼像，是錯覺嗎？覺得女兒小學的畢業典禮，我不就會感動地哭爆? 」蕾菈覺得這6年時間過得好快，母女兩人同框畫面相當溫馨。

許多網友在底下留言回應: 「根本是縮小版、蝶蝶真的好像媽媽，畢業快樂」、「這樣逛好市多，會不會太美」、「母女倆越來越漂亮」、「蕾菈真是穿什麼都好看耶! 」、「穿這件裙子真的好辣」、「最後一張根本就是縮小版蕾菈」。