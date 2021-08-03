雲林縣長張麗善（前左一）沿海3鄉鎮勘災，通盤檢討排水系統。（張朝欣攝）

西南氣流豪大雨2日重創雲林縣，雲林縣長張麗善3日前往四湖、台西、麥寮沿海3鄉鎮勘災，通盤檢討各區排水系統，並提醒這幾天仍可能有強降雨，請鄉親加強防災準備，如有農損、屋內淹水達50公分以上，務必拍照存證通報鄉鎮市公所。

張麗善在縣水利處長許宏博、工務處長汪令堯、消防局長林文山陪同下，前往四湖鄉西湖橋抽水站勘查，對於抽水站因前池太小，無法將林厝、林東2村的瞬時雨量抽入舊虎尾溪，造成2村積淹水嚴重，將規畫擴大前池並增加布建抽水機因應。

針對台西鄉五條港地區淹水問題，張麗善表示，海口大排防潮閘門及簡易抽水站機組，完工至今已逾20年，部分設施嚴重鏽蝕無法以維修方式改善，以致於負荷不了豪大雨所帶來的即時水量，因此造成上游五條港地區淹水。

張麗善說，縣府向中央爭取海口大排設備更新經費1.36億元已於今年到位，目前辦理基本設計中，預計年底發包、2023年初完工，工程內容為海口大排防潮閘門打除後重建，各抽水機組及簡易抽水站一併更新，並改善海口大排通水斷面束縮段。

另麥寮鄉海豐社區因內水無法排除，每逢大雨必淹水，經過麥寮鄉長蔡長昆等人建議，縣府斥資282萬元辦理抽水機平台設置應急工程，目前進度約75％，完工後共可布設6座抽水機加速排水，改善當地淹水問題。

張麗善強調，極端氣候的雨勢又快又急，此波豪大雨雲林雨水量為全台第4，超過現有排水系統承載量，縣府將會透過此次豪大雨，檢視各區域大排、側溝及地下箱涵等排水系統並通盤檢討，找出造成淹水的原因與解決方案。